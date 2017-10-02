Военный самолет разбился в американском штате Теннесси

Известно, что на борту самолета находились два пилота, инструктор и пилот-студент, трубят зарубежные СМИ. При этом отмечается, что якобы авиалайнер не вернулся после тренировочного полета и разбился в районе Теллико Плейнс. По предварительной информации, все кто находился в самолете погибли.

В то же время пресс-служба базы ВМС США Меридиан в соседнем штате Миссисипи, известия о крушении самолета после тренировочного полета пока только проверяются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Демократической Республике Конго во время падения военного самолета погибли три украинца. Согласно словам офицера армии, который был свидетелем инцидента, грузовой самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта "Н'Джили" и разбился в близлежащем резерве.