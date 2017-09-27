11:42 27.09.2017 | Происшествия | Новости
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Смертельная перестрелка в Мексике

В мексиканском городе Чиуауа неизвестные напали на наркозависимых, которые проходили лечение в одном из реабилитационных центров.

Смертельная перестрелка в Мексике

Об этом передает El Universal.

Согласно информации издания, пара тройка боевиков вечером в 22:00 ворвалась в центр и начала стрелять во безоружных людей без разбору.

Нападавшие были в камуфляжной форме. Перестрелка длилась не более трех-четырех минут, полиция города не успела прибыть вовремя. На данный момент все злоумышленники объявлены в розыск.

В результате бойни от пулевых ранений погибло 16 человек, еще пятеро госпитализированы.

Правоохранители выясняют причины нападения. Рассматривается версия о "ритуальном" наказании руками одного из наркокартелей города.

Ранее в американском штате Теннесси мужчина открыл огонь по прихожанам церковным прихожанам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Мексике в результате потасовки между двумя бандами погибло 13 человек.


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