Очередные потасовки между бандами в Мексике

В Мексике в результате потасовки между двумя бандами погибло 13 человек. Об этом передает информационное агентство Reuters.
Согласно информации ведомства, в штате Гуанахуато были убиты пять человек в местном баре, еще семь человек были найдены мертвыми в двух разных местах в западном штате Мичоакан.
Сообщается, что все мертвые принадлежали к наркокартелям, вовлеченным в похищение людей, грабежами и вымогательство. Сам штат является одним из самых преступных в Мексике.
Уровень убийств в Гуанохуато за последний год вырос на 37 процентов.
В стране регулярно происходят стычки между бандами и картелями. За последний год в таких перестрелках погибло 14 190 человек.
По всем ним возбуждено уголовное производство, однако наказать всех виновных удается не часто.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в туристической части Мексики террористы совершили нападения на людей, которые гуляли по пляжу.