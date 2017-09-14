Очередные потасовки между бандами в Мексике

Согласно информации ведомства, в штате Гуанахуато были убиты пять человек в местном баре, еще семь человек были найдены мертвыми в двух разных местах в западном штате Мичоакан.

Сообщается, что все мертвые принадлежали к наркокартелям, вовлеченным в похищение людей, грабежами и вымогательство. Сам штат является одним из самых преступных в Мексике.

Уровень убийств в Гуанохуато за последний год вырос на 37 процентов.

В стране регулярно происходят стычки между бандами и картелями. За последний год в таких перестрелках погибло 14 190 человек.

По всем ним возбуждено уголовное производство, однако наказать всех виновных удается не часто.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в туристической части Мексики террористы совершили нападения на людей, которые гуляли по пляжу.