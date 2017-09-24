В столице Украины произошла страшная авария

Согласно информации сайта, водитель автомобиля Geely Сумской регистрации не сумел справиться с управлением транспортного средства во время дождливой погоды. В результате машина га огромной скорости врезалась в ограждение, перевернулась и быстро загорелась.

Пассажиры сумели вовремя выбраться из автомобиля. Пожарные службы прибыли в течении десяти минут и успешно ликвидировали возгорание.

Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу, он в реанимации. При этом девушка-пассажир не получила серьезных травм.

В столице с начала сентября повысился уровень попадание в ДТП в связи с ухудшением погодных условий. Обычно в такое время года большинство автомобилей не подготовлено к езде по мокрому покрытию, из-за чего увеличивается риск попадания в аварийную ситуацию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице водитель джипа насмерть сбил велосипедиста.