Очередной теракт в Афганистане

Согласно информации ведомства, боевик намеренно пытался нанести вред военным НАТО. Атака произошла в одном из районов Кабула.

На данный момент полиция оцепила место происшествия. Были ли в колонне иностранные военные среди пострадавших пока не сообщается.

В результате атаки жертв среди военных и гражданских нет, однако есть пострадавшие. Все раненые госпитализированы.

Напомним, что недавно в Пентагоне была разработана новая стратегия по борьбе с "Талибаном" в стране. Многие районы страны до сих пор не контролируются правительственными войсками.

Ранее в Кабуле произошла еще одна атака смертника с поясом Шахида на сотрудников безопасности, охранявших стадион. Двое человек погибло.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Кабуле рядом с посольством Соединенных Штатов Америки взорвалась бомба.