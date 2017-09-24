13:22 24.09.2017 | Происшествия | Новости
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Очередной теракт в Афганистане

В Афганистане террорист-смертник активировал свой пояс при атаке на конвой НАТО. Об этом передает 1TV News.

Очередной теракт в Афганистане

Согласно информации ведомства, боевик намеренно пытался нанести вред военным НАТО. Атака произошла в одном из районов Кабула.

На данный момент полиция оцепила место происшествия. Были ли в колонне иностранные военные среди пострадавших пока не сообщается.

В результате атаки жертв среди военных и гражданских нет, однако есть пострадавшие. Все раненые госпитализированы.

Напомним, что недавно в Пентагоне была разработана новая стратегия по борьбе с "Талибаном" в стране. Многие районы страны до сих пор не контролируются правительственными войсками.

Ранее в Кабуле произошла еще одна атака смертника с поясом Шахида на сотрудников безопасности, охранявших стадион. Двое человек погибло.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Кабуле рядом с посольством Соединенных Штатов Америки взорвалась бомба. 


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