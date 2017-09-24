Очередной теракт в Афганистане

В Афганистане террорист-смертник активировал свой пояс при атаке на конвой НАТО. Об этом передает 1TV News.
Согласно информации ведомства, боевик намеренно пытался нанести вред военным НАТО. Атака произошла в одном из районов Кабула.
На данный момент полиция оцепила место происшествия. Были ли в колонне иностранные военные среди пострадавших пока не сообщается.
В результате атаки жертв среди военных и гражданских нет, однако есть пострадавшие. Все раненые госпитализированы.
Напомним, что недавно в Пентагоне была разработана новая стратегия по борьбе с "Талибаном" в стране. Многие районы страны до сих пор не контролируются правительственными войсками.
Ранее в Кабуле произошла еще одна атака смертника с поясом Шахида на сотрудников безопасности, охранявших стадион. Двое человек погибло.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Кабуле рядом с посольством Соединенных Штатов Америки взорвалась бомба.