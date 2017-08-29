10:15 29.08.2017 | Происшествия | Новости
100172444:Polishuk

В Кабуле прогремел взрыв, есть погибший

В Афганистане во вторник утром, 29 августа, прогремел взрыв.

В Кабуле прогремел взрыв, есть погибший

В Кабуле рядом с посольством Соединенных Штатов Америки взорвалась бомба. В результате инцидента погиб один человек. Еще восемь человек получили ранения.

Как сообщает афганское издание ToloNews, ссылаясь на чиновников Министерства здравоохранения страны, взрыв произошел в центре города около десяти часов утра по местному времени рядом с дипломатическими кварталами и посольством США. Взрыв также нанес значительный ущерб близлежащим зданиям.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв в Кабуле.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Афганистане взорвался заминированный автомобиль, в результате чего не менее 13 человек погибли, еще 18 получили ранения.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив