В Кабуле прогремел взрыв, есть погибший

В Кабуле рядом с посольством Соединенных Штатов Америки взорвалась бомба. В результате инцидента погиб один человек. Еще восемь человек получили ранения.

Как сообщает афганское издание ToloNews, ссылаясь на чиновников Министерства здравоохранения страны, взрыв произошел в центре города около десяти часов утра по местному времени рядом с дипломатическими кварталами и посольством США. Взрыв также нанес значительный ущерб близлежащим зданиям.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв в Кабуле.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Афганистане взорвался заминированный автомобиль, в результате чего не менее 13 человек погибли, еще 18 получили ранения.