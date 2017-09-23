Боевики обстреляли жилые дома Зайцево и Гранитного

Российские боевики обстреляли жилые дома поселков Зайцево и Гранитное Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
По данным ведомства, в ходе обстрела со стороны НВФ ОРДО позиций сил АТО в районе населенного пункта Гранитное в Мариупольском направлении, под огонь попали жилые кварталы указанного населенного пункта.
"В результате обстрела из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия повреждена крыша жилого дома по улице Майорская, 27. Никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов врага от воспламенительного боеприпаса загорелся жилой дом по улице Куинджи, 18.
Пожар удалось локализовать силами местных жителей. Никто из гражданского населения не пострадал.
Добавим, в пострадавших населенных пунктах наблюдательная группа украинской стороны уточняет информацию по окончательным последствиям обстрела боевиков.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", российско-оккупационные группировки продолжили одиночные обстрелы наших позиций, в основном они стреляют и стрелкового оружия.