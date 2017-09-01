Обстрелы в зоне АТО не прекращаются

В основном они стреляют из стрелкового оружия. За прошедшие сутки четверг, 31 августа, боевики 24 раза открывали провокационный огонь по позициям сил антитеррористической операции.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, наибольшая активность противника сохраняется на Донецком направлении. Тут зафиксировано почти 70 процентов от общего количества суточных обстрелов.

После шести часов утра боевики несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в районе Авдеевской промзоны, шахты Бутовка Зайцев и Песков.

На луганском направлении противник обстрелял из гранатомета украинские укрепления у Катериновки.

На приморском направлении в конце суток сохранялась тишина.

Вместе с тем в штабе заверили, что по оперативным данным, в настоящее время основные усилия противника направленные на поддержание готовности резервов, скрытого управления войсками, совершенствование фортификационного оборудования и проведения мероприятий боевой подготовки. Признаков подготовки к наступательным действиям нет.

Напомним, за прошедшие сутки противник в зоне проведения антитеррористической операции 19 раз открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины.