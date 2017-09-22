15:33 22.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове мужчина покончил с собой

Московский полицейский отдел недавно в Харькове получил сообщение про самоубийство.

В Харькове мужчина покончил с собой

Выяснилось, том, что в квартире в н.п. Харьков обнаружено труп 49-летнего мужчины. Об этом недавно поведали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Самоубийство было совершено 21 сентября на ул. Гвардейцев-Широнинцев. Оказалось, что мужчина решил покончить с собой, примотав к собственным конечностям электрические провода, которые были подключены к трансформатору, что был включен в сеть - рассказали в полиции. При жизни этот человек имел проблемы со здоровьем. Проверка обстоятельств его смерти продолжается.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре мужчина совершил самоубийство, прыгнув с моста.


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