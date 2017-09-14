12:33 14.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Луганщине массово отравились студенты

14 студентов на Луганщине были недавно доставлены в больницу с пищевым отравлением.

На Луганщине массово отравились студенты

Так, прокуратура Луганской области следит за ходом расследования производства, которое было открыто по факту массового отравления студентов - в Старобельском районе. Такие данные распространила пресс-служба Генпрокуратуры.

Вечером 12-го сентября в Старобельское медобъединение обратились учащиеся одного из учебных заведений Луганщины. которые проживают в общежитии. Люди жаловалисьна головную боль и на тошноту. Сейчас 47 жителей района также уже обратились за медпомощью, из которых - 14 студентов, которые были доставлены в больницу с диагнозом "кишечная инфекция".

Как сообщал УРА-Информ, в Бердянске в детском санатории отравились сразу 24 ребенка.


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