22:34 05.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове столкнулись три машины, пострадали два человека - ФОТО

В Харькове во вторник, 5 сентября, произошло столкновение трех машин.

В Харькове столкнулись три машины, пострадали два человека - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили два человека. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, около полуночи на перекрестке улиц Леси Сердюка и Окружной дороги столкнулись Chevrolet Aveo, ГАЗ-330214 и ВАЗ-2101

От сильного удара водитель и пассажир автомобиля Chevrolet Aveo получили травмы. Скорая помощь увезла их в больницу.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области 4 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие при участии сотрудника полиции. 23-летний водитель автомобиля BMW-323, не справившись с управлением, врезался в электроопору, в результате чего погибла пассажирка авто.


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