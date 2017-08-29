10:19 29.08.2017 | Происшествия | Новости
100172443:labazovych

В Индии перевернулись семь вагонов пассажирского поезда

В индийском штате Махараштра произошла серьезная авария с участием поезда, в результате чего пострадало по меньшей мере 20 человек. 

В Индии перевернулись семь вагонов пассажирского поезда

Об этом инциденте сообщил телеканал NDTV.

Как отмечается, трагическое событие случилось рано утром около 06.30 по местному времени. Поезд сообщением Нагпур – Мумбаи сошел рельсов в районе станции Асангаон в городе Тхана.

При этом правоохранители установили, что с рельс сошли семь вагонов, включая головной.

В результате аварии также приостановилось время движение поездов на железнодорожных маршрутах в Мумбаи и Тхане. В то же время они все были груженые в утренний час пик.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области  железнодорожный состав сбил женщину. Об этом передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив