На Харьковщине поезд сбил человека

Инцидент произошел 27 августа около села Новоалександровка. В результате происшествия спасти потерпевшую не удалось.

В Сахновское отделение полиции поступила информация про инцидент на железнодорожной платформе вокзала "Сахновщина". Сообщается, что скоростной поезд по направлению Киев-Константиновка смертельно травмировал 40-летнию женщину.

Медики отмечают, что женщина получила множественные травмы и переломы несовместимые с жизнью.

Очевидцы уверяют, что женищна несколько раз высказывала намерения о суициде.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее, 9 августа, на станции Пурпоровцы грузовой поезд сбил 65-летнюю женщину.