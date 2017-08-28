На Харьковщине поезд сбил человека

В Харьковской области вчера железнодорожный состав сбил женщину. Об этом передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Инцидент произошел 27 августа около села Новоалександровка. В результате происшествия спасти потерпевшую не удалось.
В Сахновское отделение полиции поступила информация про инцидент на железнодорожной платформе вокзала "Сахновщина". Сообщается, что скоростной поезд по направлению Киев-Константиновка смертельно травмировал 40-летнию женщину.
Медики отмечают, что женщина получила множественные травмы и переломы несовместимые с жизнью.
Очевидцы уверяют, что женищна несколько раз высказывала намерения о суициде.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее, 9 августа, на станции Пурпоровцы грузовой поезд сбил 65-летнюю женщину.