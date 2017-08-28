10:43 28.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине поезд сбил человека

В Харьковской области вчера железнодорожный состав сбил женщину. Об этом передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
 

На Харьковщине поезд сбил человека

Инцидент произошел 27 августа около села Новоалександровка. В результате происшествия спасти потерпевшую не удалось.

В Сахновское отделение полиции поступила информация про инцидент на железнодорожной платформе вокзала "Сахновщина". Сообщается, что скоростной поезд по направлению Киев-Константиновка смертельно травмировал 40-летнию женщину.

Медики отмечают, что женщина получила множественные травмы и переломы несовместимые с жизнью.

Очевидцы уверяют, что женищна несколько раз высказывала намерения о суициде.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее, 9 августа, на станции Пурпоровцы грузовой поезд сбил 65-летнюю женщину.


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