17:18 29.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе мужчина погиб в массовой драке

Полиция Одесской области сообщает, что вчера в результате драки погиб мужчина.

В Одессе мужчина погиб в массовой драке

В сообщении говорится, что драка произошла между посетителями заведения. 23-летний злоумышленник задержан на месте преступления.

Сообщается, что примерно в 19:00 в полицию Одессы поступило телефонное сообщение о том, что в одном из местных баров происходит драка и поножовщина.

После приезда правоохранителей было установлено, что между подозреваемым и группой мужчин, которые находились в баре, возник конфликт. Завязалась драка, во время которой правонарушитель начал наносить людям удары ножом. В результате инцидента ранения получили пятеро посетителей кафе. Четырем из них была оказана медицинская помощь, а один – скончался. Смертельным оказался удар для 53-летнего мужчины. Он получил ранения в область шеи и лица.

Мужчине сообщено о подозрении по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве водители маршруток устроили поножовщину.


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