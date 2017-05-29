В Одессе мужчина погиб в массовой драке

В сообщении говорится, что драка произошла между посетителями заведения. 23-летний злоумышленник задержан на месте преступления.

Сообщается, что примерно в 19:00 в полицию Одессы поступило телефонное сообщение о том, что в одном из местных баров происходит драка и поножовщина.

После приезда правоохранителей было установлено, что между подозреваемым и группой мужчин, которые находились в баре, возник конфликт. Завязалась драка, во время которой правонарушитель начал наносить людям удары ножом. В результате инцидента ранения получили пятеро посетителей кафе. Четырем из них была оказана медицинская помощь, а один – скончался. Смертельным оказался удар для 53-летнего мужчины. Он получил ранения в область шеи и лица.

Мужчине сообщено о подозрении по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве водители маршруток устроили поножовщину.