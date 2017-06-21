В Португалии разбился самолет, тушивший лесные пожары

По какой причине произошло крушение пока не известно. Как сообщает местное издание DN, инцидент произошел в муниципалитете Педроган-Гранди.

Тут самолет тушил пожар с воздуха. Информации о пострадавших в результате катастрофы и подробностей случившегося пока нет.

Вместе с тем, по данным местных властей, число погибших в результате лесных пожаров в округе Лейрия возросло до 64 человек. Кроме того около 135 людей ранены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее было известно, что во время лесных пожаров в Португалии пострадал 121 гражданский, 13 пожарных и один военный. По данным медиков, большая часть получила легкие травмы, а 28 человек обратились в больницы. Остальные получили медицинскую помощь на месте.