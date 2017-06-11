В Германии сгорел лагерь для мигрантов, 37 человек пострадали

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, во время пожара в здании находилось по меньшей мере 100 человек.

По словам спасателей, огонь вспыхнул в мусорном баке, находившемся в подвале здания. Однако для установления точной причины пожара в данный момент проводится расследование.

В тушении пожара было задействовано более 70 пожарных и 27 транспортных средств. Кроме того, сильный урон от дыма сделал здание непригодным для жилья.

Согласно данным ежегодного доклада немецкого агентства внутренней разведки, число мигрантов, которые запросили убежище в 2016 году в Германии, составило 280 тысяч человек.

При этом в 2015 году в страну въехали 890 тысяч беженцев, а в 2016 году расходы Германии на беженцев составили около 20 миллиардов евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мелитополе неизвестные подожгли здание горсовета. Так, злоумышленники бросили несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью в данное помещение. В результате выбиты два окна, пламенем повреждены входные двери.