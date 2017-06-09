На Ровенщине повесился шестиклассник

Оказалось, что 12-летний ученик одной из школ поселка принял решение совершить самоубийство. Про это передали в коммуникационном отдел полиции Ровенщины. Полицейские вскоре подчеркнули, что данный ребенок был из вполне благополучной семьи.

Однако на данном этапе правоохранители все еще занимаются выяснением всех обстоятельств данного дела. По факту самоубийства уже завели производство - согласно статье 115 УК страны.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее было предотвращено намечающееся самоубийство 32-летней женщины. Она уже сидела на крыше и собиралась прыгнуть вниз.