В Польше полиция с погоней задержала украинца и грузина - ФОТО, ВИДЕО
В Варшаве в среду, 7 июня, полиция задержала двух мужчин.
Задержанные похитивших у предпринимателя рюкзак с 700 тысяч злотых, что в эквиваленте составляет 187 тысяч долларов и пытались скрыться. Полиция пришлось догонять злоумышленников.
Как сообщает Gazeta.pl, они были переодеты в стветоотражающие жилеты рабочих, проводивших ремонтные работы в торговом центре. Внезапно они напали на проходившего мимо мужчину с рюкзаком, брызнув ему в лицо слезоточивым газом.
После чего бандиты вскочили в автомобиль и попытались скрыться, однако их заметил патруль полиции. При этом машина злоумышленников съехала на обочину и протаранила несколько припаркованных там автомобилей, а мужчины бросили автомобиль и принялись бежать. В итоге их догнала полиция. Задержанными оказались 42-летний гражданин Грузии и 40-летний гражданин Украины.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Первомайск Николаевской области четверо неизвестных в масках напали на предпринимателя. Они избили мужчину, повредили автомобиль и похитили у него более 700 тысяч гривен.
В Печерском районном суде города Киева уже начались судебные заседания, где будет избрана мера пресечения задержанным сегодня чиновникам налоговых администраций в рамках проведения крупной антикоррупционной операции.