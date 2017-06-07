В Харькове скорая помощь попала в ДТП, есть пострадавшие

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

В сообщении говорится, что автомобиль скорой помощи двигался с включенными маяками и звуковым сигналом на красный свет светофора, а автомобиль Volvo поворачивая на перекрестке, не предоставил дорогу для проезда скорой. В результате произошло ДТП.

Отмечается, что в следствие происшествия пострадали водитель скорой, фельшер, врач, пассажир скорой и 3-летний ребенок, которых госпитализировали в больницу. Водителя Volvo также был госпитализирован.

В Данный момент детали ДТП устанавливает следствие.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Турции в результате ДТП погибли восемь человек.