19:49 07.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове скорая помощь попала в ДТП, есть пострадавшие

Сегодня в Харькове произошло ДТП с участием автомобиля бригады скорой помощи и автомобиля.

В Харькове скорая помощь попала в ДТП, есть пострадавшие

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

В сообщении говорится, что автомобиль скорой помощи двигался с включенными маяками и звуковым сигналом на красный свет светофора, а автомобиль Volvo поворачивая на перекрестке, не предоставил дорогу для проезда скорой. В результате произошло ДТП.

Отмечается, что в следствие происшествия пострадали водитель скорой, фельшер, врач, пассажир скорой и 3-летний ребенок, которых госпитализировали в больницу. Водителя Volvo также был госпитализирован.

В Данный момент детали ДТП устанавливает следствие.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Турции в результате ДТП погибли восемь человек.


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