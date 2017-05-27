В Турции в результате ДТП погибли восемь человек

Трагедия произошла в одном из районов турецкой столицы Анкары.

Hurriyet daily news сообщает, что в городе перевернулся пассажирский автобус, который выполнял междугородний рейс Кастамону-Анкара.

В сообщении говорится, что автобус попал в ДТП из-за того, что водитель заснул за рулем. В результате аварии погибли восемь пассажиров и еще 34 получили ранения.

Отмечено, что 18 человек из пострадавших находятся в критическом состоянии. Все раненные доставлены в больницы города.

В данный момент власти Анкары проводят расследование по факту ДТП.

Ранее УРА-Информ сообщал, что боевики атаковали автобус с коптскими христианами в Египте, десятки погибших.