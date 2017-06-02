08:49 02.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Мали террористы обстреляли миротворческий лагерь ООН

Вчера, 1 июня, произошла минометная атака местного филиала "Аль-Каиды" на миротворческий лагерь ООН. В результате происшествия, в северной части Мали пострадали несколько военнослужащих из Франции.

В Мали террористы обстреляли миротворческий лагерь ООН

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. 

Так, на данный момент один из французких солдатов в тяжелом состоянии. Врачи все еще борются за жизнь пострадавшего в ходе вечернего обстрела.

Стоить отметить, что французкое государство  присоединилось в 2013 году с целью вытеснить "Аль-Каиду" и связанных с ней боевиков, которые в прошлом году захватили север Мали.

С тех пор Франция развернула более 4500 солдат, известных как сила Barkhane, по всей области, чтобы выследить исламистов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за  теракт в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.


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