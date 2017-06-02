В Мали террористы обстреляли миротворческий лагерь ООН

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Так, на данный момент один из французких солдатов в тяжелом состоянии. Врачи все еще борются за жизнь пострадавшего в ходе вечернего обстрела.

Стоить отметить, что французкое государство присоединилось в 2013 году с целью вытеснить "Аль-Каиду" и связанных с ней боевиков, которые в прошлом году захватили север Мали.

С тех пор Франция развернула более 4500 солдат, известных как сила Barkhane, по всей области, чтобы выследить исламистов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.