"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Манчестере

Об этом сообщает информационное агенство Reuters.

Как отмечается, в Манчестере на стадионе взорвалось взрывное устройство, скрытое на концерте.

По информации полиции, взрыв совершил смертник.

"Мы считаем, что он пронес самодельное взрывное устройство и привел его в действие", - отметил представитель правоохранительных органов.

Стоить отметить, что в результате теракта погибли 22 человек, среди них есть дети. При этом еще 59 получили ранения, которые угрожают жизни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посольство Украины в Великобритании сообщает, что граждан Украины среди жертв и пострадавших во время теракта в Манчестере нет.