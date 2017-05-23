16:25 23.05.2017 | Общество | Новости
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"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Манчестере

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.
 

Об этом сообщает информационное агенство Reuters.

Как отмечается, в Манчестере на стадионе взорвалось взрывное устройство, скрытое на концерте.

По информации полиции, взрыв совершил смертник. 

"Мы считаем, что он пронес самодельное взрывное устройство и привел его в действие", - отметил представитель правоохранительных органов.

Стоить отметить, что в результате теракта погибли 22 человек, среди них есть дети. При этом еще 59 получили ранения, которые угрожают жизни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посольство Украины в Великобритании сообщает, что граждан Украины среди жертв и пострадавших во время теракта в Манчестере нет. 


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