Президент Бразилии привлек армию для подавления протестов

Об этом сообщил бразильский телеканал Globo.

Как отмечается, в течение дня в протестах против действующего руководства страны приняли участие около 200 тыс. человек.

В связи с этим вспыхивали беспорядки, полиция применяла спецсредства, митингующие в ответ начали строительство баррикад

Так, власти были вынуждены эвакуировать чиновников из зданий на Эспланаде министерств.

К слову, пострадали 49 человек, из них семеро - полицейские.

Еще семь человек были задержаны правоохранителями за ношение оружия, нанесение ущерба государственной собственности и неповиновение полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Праге и ряде других городов Чехии вновь прошли демонстрации против президента Милоша Земана и руководителя движения "ANO" ( "ДА"), министра финансов Андрея Бабиша.