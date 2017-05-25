Президент Бразилии привлек армию для подавления протестов

Президент Бразилии Мишел Темер приказал армии восстановить порядок в столице в связи с продолжающимися беспорядками.
Об этом сообщил бразильский телеканал Globo.
Как отмечается, в течение дня в протестах против действующего руководства страны приняли участие около 200 тыс. человек.
В связи с этим вспыхивали беспорядки, полиция применяла спецсредства, митингующие в ответ начали строительство баррикад
Так, власти были вынуждены эвакуировать чиновников из зданий на Эспланаде министерств.
К слову, пострадали 49 человек, из них семеро - полицейские.
Еще семь человек были задержаны правоохранителями за ношение оружия, нанесение ущерба государственной собственности и неповиновение полиции.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Праге и ряде других городов Чехии вновь прошли демонстрации против президента Милоша Земана и руководителя движения "ANO" ( "ДА"), министра финансов Андрея Бабиша.