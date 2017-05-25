08:38 25.05.2017 | Происшествия | Новости
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Президент Бразилии привлек армию для подавления протестов

Президент Бразилии Мишел Темер приказал армии восстановить порядок в столице в связи с продолжающимися беспорядками.

Президент Бразилии привлек армию для подавления протестов

Об этом сообщил бразильский телеканал Globo.

Как отмечается, в течение дня в протестах против действующего руководства страны приняли участие около 200 тыс. человек.

В связи с этим вспыхивали беспорядки, полиция применяла спецсредства, митингующие в ответ начали строительство баррикад

Так, власти были вынуждены эвакуировать чиновников из зданий на Эспланаде министерств.

К слову, пострадали 49 человек, из них семеро - полицейские. 

Еще семь человек были задержаны правоохранителями за ношение оружия, нанесение ущерба государственной собственности и неповиновение полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Праге и ряде других городов Чехии вновь прошли демонстрации против президента Милоша Земана и руководителя движения "ANO" ( "ДА"), министра финансов Андрея Бабиша.


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