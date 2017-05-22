В Судане на складе боеприпасов прогремел взрыв, есть погибшие

Об этом сообщает AFP.

Представитель армии Судана рассказал, что причиной взрыва стал "инцидент с электричеством", но не уточнил подробности. По его словам, принимаются меры для борьбы с возгоранием.

В свою очередь очевидцы сообщили, что взрыв посеял панику среди местных жителей, часть из них покинули свои дома.

При этом некоторые из 67 раненных находятся в тяжелом состоянии из значительными травмами.

В данный момент на месте чрезвычайного происшествия работают пожарные.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на востоке Афганистана от взрывного устройства погибли 11 участников свадебной церемонии. Среди убитых , пять женщин, пятеро детей и мужчина.





