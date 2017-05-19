В Афганистане от взрыва бомбы погибли десятки гостей свадебной церемонии

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, все погибшие являлись членами одной семьи и собирались посетить свадебную церемонию.

Кроме погибших, еще одна женщина и двое мужчин получили ранения в результате взрыва в провинции Логар, к югу от Кабула.

В данный момент никто не взял на себя ответственность за это нападение.

Стоить отметить, что в первые четыре месяца 2017 года было зафиксировано самое большое число детей, пострадавших в результате конфликта в Афганистане.

Согласно данным ООН, по меньшей мере 283 детей погибли и 704 были ранены по состоянию на конец апреля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в восточной афганской провинции Пактия полицейский автомобиль подорвался при наезде на бомбу. В результате происшествия по меньшей мере погибли четыре человека, еще два получили ранения.