17:37 15.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Германии взорвался завод, есть раненные

Местная полиция немецкого города Эльтман сообщила в Twitter, что на одном из заводов произошел взрыв.

В Германии взорвался завод, есть раненные

В сообщении говорится, что в результате взрыва были травмированы, по меньшей мере, 13 человек.

Отмечается, что четыре человека получили серьезные ранения и доставлены вертолетом в больницу.

Кроме того, в отчете на сайте полиции говорится, что в результате взрыва возник небольшой пожар. Который был потушен оперативно.  Сотрудники завода были эвакуированы. На месте работало около 120 спасателей и полицейских.

Также сообщено, что полиция незамедлительно начала расследование причины взрыва.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на востоке Афганистана произошел взрыв, есть погибшие.


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