В Германии взорвался завод, есть раненные

В сообщении говорится, что в результате взрыва были травмированы, по меньшей мере, 13 человек.

Отмечается, что четыре человека получили серьезные ранения и доставлены вертолетом в больницу.

Кроме того, в отчете на сайте полиции говорится, что в результате взрыва возник небольшой пожар. Который был потушен оперативно. Сотрудники завода были эвакуированы. На месте работало около 120 спасателей и полицейских.

Также сообщено, что полиция незамедлительно начала расследование причины взрыва.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на востоке Афганистана произошел взрыв, есть погибшие.