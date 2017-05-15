11:38 15.05.2017 | Происшествия | Новости
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На востоке Афганистана произошел взрыв, есть погибшие

В восточной афганской провинции Пактия полицейский автомобиль подорвался при наезде на бомбу. В результате происшествия по меньшей мере погибли четыре человека, еще два получили ранения.

На востоке Афганистана произошел взрыв, есть погибшие

Как сообщает Associated Press, в результате взрыва погибли два сотрудника пограничной полиции, а также два гражданских лица. Кроме того, из-за взрыва были ранены еще два полицейских.

На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Согласно словам представителя губернатора Пактии Абдуллы Хшета, конфликт между двумя лидерами талибов в этой провинции вызвал столкновения в минувшие выходные. Тогда в результате инцидента погибло по меньшей мере пять человек.

Наромним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после сброса американской бомбы GBU-43 на Афганистан, на месте удара погибли 36 боевиков террористической группировки "Исламского государства".


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