В харьковском метро умер мужчина

В харьковском метро на станции "Дворец спорта" сегодня, 11 мая 2017 года, около 15:00 скончался 56-летний мужчина.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Как отмечается, информация о событии поступила в полицию сегодня около 6:20.
В связи с этим сотрудники строго порядка немедленно среагировали на сообщение и приехали на место происшествия.
По словам правоохранителей, мужчине в возрасте 56 лет, стало плохо с сердцем.
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", недавно в Киеве правоохранители предотвратили самоубийство 32-летней девушки.