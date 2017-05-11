10:19 11.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В харьковском метро умер мужчина

В харьковском метро на станции "Дворец спорта" сегодня, 11 мая 2017 года, около 15:00 скончался 56-летний мужчина. 

В харьковском метро умер мужчина

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, информация о событии поступила в полицию сегодня около 6:20. 

В связи с этим сотрудники строго порядка немедленно среагировали на сообщение и приехали на место происшествия.

По словам правоохранителей, мужчине в возрасте 56 лет, стало плохо с сердцем.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", недавно в Киеве правоохранители предотвратили самоубийство 32-летней девушки.


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