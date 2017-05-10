В Киеве правоохранители предотвратили самоубийство

В сообщении говорится, что в полицию передал информацию очевидец. Прохожий сообщил, что на блоке охлаждения кондиционера сидит девушка и назвал адрес.

На место выехала оперативная группа.

Сообщается, что правоохранители взломали дверь и попали в квартиру. Во время осмотра помещения полицейские выяснили, что женщина уже пыталась совершить самоубийство: на люстре был обнаружен шарф, а под ней стоял стул.

Женщина на уговоры правоохранителей не реагировала. Тогда один из оперативников схватил девушку и затащил на балкон, помешав сделать роковой шаг.

Объяснить полицейским причину своих суицидальных настроений женщина не смогла.

В данный момент с виновницей происшествия работают врачи и психологи.

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