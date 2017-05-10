В Киеве правоохранители предотвратили самоубийство

В пресс-службе киевской полиции сообщили, что недавно правоохранители предотвратили самоубийство 32-летней девушки.
В сообщении говорится, что в полицию передал информацию очевидец. Прохожий сообщил, что на блоке охлаждения кондиционера сидит девушка и назвал адрес.
На место выехала оперативная группа.
Сообщается, что правоохранители взломали дверь и попали в квартиру. Во время осмотра помещения полицейские выяснили, что женщина уже пыталась совершить самоубийство: на люстре был обнаружен шарф, а под ней стоял стул.
Женщина на уговоры правоохранителей не реагировала. Тогда один из оперативников схватил девушку и затащил на балкон, помешав сделать роковой шаг.
Объяснить полицейским причину своих суицидальных настроений женщина не смогла.
В данный момент с виновницей происшествия работают врачи и психологи.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в киевском метро остановили мужчину с холодным оружием.