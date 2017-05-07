В Одесской области грузовик провалился под асфальт - ФОТО

Об этом сообщает "Думская".

Как отмечается, на расстоянии чуть больше метра от уровня дороги в яме можно было рассмотреть арку подземного строения. По всем признакам это один из подземных ходов, которыми испещрен район старого города.

Согласно словам директора КП "Жилсервис" Назима Агаева, грузовик был нагружен строительным мусором и объезжал припаркованную легковую машину. Однако во время дорожного движения грузовая машина не заметла признаков обвала и соответственно попала в яму.

Тем не менее провалившийся грузовик был извлечен при помощи автокрана, обвал засыпан коммунальщиками.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на ул.Липовая Аллея во Львове под колесами мусоровоза провалился асфальт. В результате этого инцидента пришлось вызвать коммунальные службы, чтобы вытащить грузовик из углубления.