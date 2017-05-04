На Харьковщине во двор дома бросили две гранаты

Так, в селе Близнюки, что на Харьковщине, неизвестными были брошены во двор две гранаты. Про это передает полиция Харьковщины. По итогам этих двух взрывов повреждения получили окна дома, а также фасад здания и забор. Пострадавших нет – также сказано в сообщении.

В процессе осмотра места случившегося правоохранителями изъяты обломки гранат "Ф-1" и детали запалов. Сейчас принимают меры по выявлению всех причастных к преступлению.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в феврале злоумышленник бросил в мусоропровод дома гранату. Это произошло на столичной улице Братьев Зеровых – передали в горсовете.