11:42 04.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине во двор дома бросили две гранаты

По итогам брошенных во двор гранат пострадавших не было.

На Харьковщине во двор дома бросили две гранаты

Так, в селе Близнюки, что на Харьковщине, неизвестными были брошены во двор две гранаты. Про это передает полиция Харьковщины. По итогам этих двух взрывов повреждения получили окна дома, а также фасад здания и забор. Пострадавших нет – также сказано в сообщении.

В процессе осмотра места случившегося правоохранителями изъяты обломки гранат "Ф-1" и детали запалов. Сейчас принимают меры по выявлению всех причастных к преступлению.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в феврале злоумышленник бросил в мусоропровод дома гранату. Это произошло на столичной улице Братьев Зеровых – передали в горсовете.


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