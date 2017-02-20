16:10 20.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице неизвестный взорвал мусоропровод

Взрыв прогремел в одном из жилых домов столицы, что расположено ул. Братьев Зеровых.

В столице неизвестный взорвал мусоропровод

В Киеве неизвестный решил взорвать гранату в мусоропроводе жилого дома. Об этом на странице в Facebook сообщил депутат Киевского горсовета Андрей Андреев.

Как отметил Андреев, взрыв прогремел в одном из жилых домов, что по ул. Братьев Зеровых (Краснопартизанская), 1/3. Так, по причине взрыва, согласно опубликованым депутатом фото, оказалась повреждена труба мусоропровода и окна дома. При этом Андреев не сообщил, есть ли в результате взрыва пострадавшие.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в одной из квартир прогремел взрыв – в ноябре 2016 г. По итогам инцидента травмы получил хозяин квартиры.


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