В столице неизвестный взорвал мусоропровод

В Киеве неизвестный решил взорвать гранату в мусоропроводе жилого дома. Об этом на странице в Facebook сообщил депутат Киевского горсовета Андрей Андреев.

Как отметил Андреев, взрыв прогремел в одном из жилых домов, что по ул. Братьев Зеровых (Краснопартизанская), 1/3. Так, по причине взрыва, согласно опубликованым депутатом фото, оказалась повреждена труба мусоропровода и окна дома. При этом Андреев не сообщил, есть ли в результате взрыва пострадавшие.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в одной из квартир прогремел взрыв – в ноябре 2016 г. По итогам инцидента травмы получил хозяин квартиры.