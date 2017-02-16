В Краматорске мужчина прыгнул под поезд

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"На железнодорожном вокзале неустановленный мужчина, которому на вид около 60 лет, прыгнул под прибывающий поезд сообщением "Константиновка - Киев", - гласит сообщение.

В результате от полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи. Согласно словам свидетелей, мужчина стоял на перроне, а затем сам прыгнул под поезд. В итоге поезд задержался, и было нарушено расписание железнодорожного сообщения.

На данный момент правоохранители принимают меры по установлению личности погибшего. Кроме того, событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Харьковщине мужчина попал под поезд направлением "Константиновка-Киев".