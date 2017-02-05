В Пакистане на деревню сошла лавина, 14 человек погибли - ФОТО

В результате стихийного бедствия погибли 14 человек. Среди них шестеро детей.

Как сообщает The Dawn, снежная масса накрыла деревню, расположенную в горном районе Шер Шал. Под снегом оказались 25 домов.

Вместе с тем, из-за сильного снегопада, начавшегося накануне, некоторые жители деревни покинули свои дома и отправились в безопасное место, однако многие семьи остались. Местные власти сообщают, что спасатели из-под завалов живыми достали девять человек.

Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Несколькими часами позже в том же округе еще одна лавина накрыла полицейский блокпост в районе Арунду вблизи пакистано-афганской границы, травмы получили семь полицейских.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центральной Италии снежная лавина накрыла небольшой горный отель Rigopiano di Farindola. На момент происшествия в здании находилось 20 гостей, а также персонал отеля. Их телефоны в данный момент не отвечают.