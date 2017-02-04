Подтопленными на Закарпатье остаются 13 дворов - ФОТО

Об єтом сообщает ГУ ГосЧС в Закарпатской области. Как отмечается, подтопленными остаются 385 гектаров сельхозугодий и 4,3 гектара приусадебных участков.

"Из-за таяния снега и вскрытия льда на реках Иршавка, Лютянка, Латорица осталось 3 ледовых затора, которые не препятствуют течению воды в пределах русла. Для ликвидации ледовых заторов привлечено 5 пиротехнических расчетов от Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей, а также 2 - от Специального центра быстрого реагирования (г. Дрогобыч) Львовской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделениями ГосЧС и коммунальными службами области во всех пострадавших районах проведены работы по отводу воды с территории дворов и откачке воды из подвалов подтопленных домов и зданий в Тячевском, Раховском, Иршавском и Мукачевском районах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Закарпатье подтопление 485 домов все еще не устранено.