Авдеевка: воды осталось на три-четыре дня

Об этом передает Радио Свобода.

Согласно его словам, питьевой и технической водой жителей города будет обеспечивать Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, председатель Авдеевской администрации подтвердил, что ремонтные работы на поврежденных линиях электропередач продолжаются.

Также отмечается, света пока в городе нет. По данным ГосЧС, продолжаются работы также и на центральной теплотрассе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Авдеевку привезли 32 тонны гуманитарной помощи.