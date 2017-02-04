17:19 04.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Авдеевка: воды осталось на три-четыре дня

Воду для Авдеевки подают по централизованному водопроводу по часам, примерно раз в сутки. Отфильтрованной воды хватит еще на три-четыре запуска, заявил глава городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

Авдеевка: воды осталось на три-четыре дня

Об этом передает Радио Свобода.

Согласно его словам, питьевой и технической водой жителей города будет обеспечивать Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, председатель Авдеевской администрации подтвердил, что ремонтные работы на поврежденных линиях электропередач продолжаются.

Также отмечается, света пока в городе нет. По данным ГосЧС, продолжаются работы также и на центральной теплотрассе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Авдеевку привезли 32 тонны гуманитарной помощи.

 


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