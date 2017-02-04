Авдеевка: воды осталось на три-четыре дня

Воду для Авдеевки подают по централизованному водопроводу по часам, примерно раз в сутки. Отфильтрованной воды хватит еще на три-четыре запуска, заявил глава городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.
Об этом передает Радио Свобода.
Согласно его словам, питьевой и технической водой жителей города будет обеспечивать Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, председатель Авдеевской администрации подтвердил, что ремонтные работы на поврежденных линиях электропередач продолжаются.
Также отмечается, света пока в городе нет. По данным ГосЧС, продолжаются работы также и на центральной теплотрассе.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Авдеевку привезли 32 тонны гуманитарной помощи.