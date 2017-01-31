20:57 31.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Львовской области поезд сбил легковушку, пострадал водитель

Во вторник, 31 января, во Львовской области пассажирский поезд столкнулся с легковушкой.

В Львовской области поезд сбил легковушку, пострадал водитель

В результате аварии пострадал водитель иномарки. Как сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции в области, авария произошла около пяти часов вечера на железнодорожном переезде в городе Судова Вышня Мостиского района.

Водитель легкового автомобиля, пытаясь объехать закрытый шлагбаум, выехал на железную дорогу и застрял. В это время ехал скорый поезд сообщение "Львов-Перемышль".

На огромной скорости поезд врезался в автомобиль. В итоге скорая помощь увезла 37-летнего водителя "Volkswagen" в больницу. Полиция сейчас решает вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на автодороге "Львов - Рава - Русская" водитель автомобиля "Volkswagen" наехал на пешехода и скрылся. В результате ДТП пострадавший от полученных травм погиб на месте происшествия.


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