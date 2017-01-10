В центре Афин вооруженный мужчина напал на полицейский спецназ

Об этом передает "Афинское агентство новостей".

"Нападение произошло в 06:18 по местному времени на улице Трикупис, где спецназ охранял штаб-квартиру партии Всегреческое социалистическое движение. Нападение было совершено, когда сотрудники полиции заступили на дежурство", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина с близкого расстояния выстрелил в автобус спецназа три раза, предположительно, из автомата Калашникова.

Кроме того, две пули пробили лобовое стекло автобуса. После нападения мужчина скрылся.

В результате нападения был ранен полицейский, предположительно, осколками в живот и бедро. На данный момент правоохранитель госпитализирован. Отметим также, что ранение не угрожает жизни правоохранителя.

В настоящее время, никто не взял ответственность за нападение.

"Атака была совершена после ареста члена греческой леворадикальной организации "Революционная борьба" Панайоту Рупу, которая организовала ряд взрывов и перестрелок, в том числе нападение на посольство США в Афинах в 2007 году. Она была арестована 5 января", - добавили в агенстве.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Киеве милиция задержала 37-летнего мужчину, который применив электрошокер и пригрозив оружием, похитил у киевлянина сумку с деньгами и документами.