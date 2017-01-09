09:59 09.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве дворовой пес спас девочку, провалившуюся в канализацию

В Николаеве пес спас жизнь 11-летней девочке, провалившейся в открытый канализационный люк.

В Николаеве дворовой пес спас девочку, провалившуюся в канализацию

Об этос сообщает 24 канал.

Как отмечается, девочка провалилась вместе с собакой в люк, который был едва прикрыт маленьким матрацом. Поскольку он был присыпан снегом, его было сложно заметить.

"Целый час ребенок стоял по пояс в фекалиях. Чтобы не упасть, держалась за небольшой поручень, при этом хотела спасти еще и собаку. Ребенок звал на помощь, однако ее голоска никто не слышал. В конце-концов она вытолкала пса наружу, а он своим лаем привлек внимание к месту трагедии", - говорится в сообщении. 

В настоящее время, девочка госпитализирована. 

Кроме того,  в николаевском "Водоканале" в понедельник обещают собрать совещание, чтобы разобраться в том, что произошло.

Напомним, как сообщал ране "Ура-Информ", в селе  Новое Мелитопольского района,  где возле реки Тащенак местные жители обнаружили подозрительный предмет. Снаряд обезврежен.


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