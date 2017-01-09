В Николаеве дворовой пес спас девочку, провалившуюся в канализацию

Об этос сообщает 24 канал.

Как отмечается, девочка провалилась вместе с собакой в люк, который был едва прикрыт маленьким матрацом. Поскольку он был присыпан снегом, его было сложно заметить.

"Целый час ребенок стоял по пояс в фекалиях. Чтобы не упасть, держалась за небольшой поручень, при этом хотела спасти еще и собаку. Ребенок звал на помощь, однако ее голоска никто не слышал. В конце-концов она вытолкала пса наружу, а он своим лаем привлек внимание к месту трагедии", - говорится в сообщении.

В настоящее время, девочка госпитализирована.

Кроме того, в николаевском "Водоканале" в понедельник обещают собрать совещание, чтобы разобраться в том, что произошло.

Напомним, как сообщал ране "Ура-Информ", в селе Новое Мелитопольского района, где возле реки Тащенак местные жители обнаружили подозрительный предмет. Снаряд обезврежен.