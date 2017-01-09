В Харьковской области пограничный пес обнаружил наркотическое зелье в хлебе

Как отмечается, наркотическое вещество перевозил граждан Украины.
"Мужчина следовал в Россию на пассажирском микроавтобусе "Мерседес" через пункт пропуска "Гоптовка", - говорится в сообщении.
Отметим также, что во время проверки транспортного средства сработала пограничная служебная собака, натренированная на поиск наркотических средств, которую привлекли к осмотру.
"В одной из сумок находилось 25 граммов зелья, предварительно марихуана. В ходе дальнейшей углубленной проверки проведенной с представителями фискальной службы в сумке мужчины нашли пакет с растительным веществом, который он спрятал в хлебе", - добавили в ГПСУ.
В настоящее время, пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым и передали находку вместе с ее владельцем.
В районном суде города Змиев Харьковской области 73-летний истец ножом ранил представителя ответчика, захватил автомобиль, ранил хозяина машины, а затем нанес ножевое ранение в шею и себе. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.