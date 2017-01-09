11:57 09.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области пограничный пес обнаружил наркотическое зелье в хлебе

Пограничники Харьковского отряда обнаружили пакет с наркотиками, который пытались перевезти через границу. Зелье прятали в буханке хлеба.

В Харьковской области пограничный пес обнаружил наркотическое зелье в хлебе

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как отмечается, наркотическое вещество перевозил граждан Украины.

"Мужчина следовал в Россию на пассажирском микроавтобусе "Мерседес" через пункт пропуска "Гоптовка", - говорится в сообщении.

Отметим также, что во время проверки транспортного средства сработала пограничная служебная собака, натренированная на поиск наркотических средств, которую привлекли к осмотру.

"В одной из сумок находилось 25 граммов зелья, предварительно марихуана. В ходе дальнейшей углубленной проверки проведенной с представителями фискальной службы в сумке мужчины нашли пакет с растительным веществом, который он спрятал в хлебе", - добавили в ГПСУ.

В настоящее время, пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым и передали находку вместе с ее владельцем.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", в одной из квартир Киева правоохранители обнаружили оружие, боеприпасы и наркотики. 


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