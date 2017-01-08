18:30 08.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100157470:Polishuk

Под Киевом произошла масштабная авария - ФОТО

Под Киевом в воскресенье, 8 января, произошла масштабная авария.

Под Киевом произошла масштабная авария - ФОТО

На Житомирской трассе в районе Калиновки, несколько автомобилей врезались в колонну снегоуборочной техники. В результате аварии есть жертва, однако их количество пока не известно.

Вместе с тем очевидцы сообщают, что легковушка разорвала и вогнала в грузовик коммунальный трактор.

На месте происшествия сейчас работает полиция и оперативно-следственная группа. На трассе образовалась проба. Уборка снега, соответственно, была остановлена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки, 6 января, на дорогах Украины погибли четыре человека. В результате аварий также были травмированы 67 человек. Такие данные обнародовала на своей страничке Facebook пресс-служба Национальной полиции Украины.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив