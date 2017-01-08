Под Киевом произошла масштабная авария - ФОТО

На Житомирской трассе в районе Калиновки, несколько автомобилей врезались в колонну снегоуборочной техники. В результате аварии есть жертва, однако их количество пока не известно.

Вместе с тем очевидцы сообщают, что легковушка разорвала и вогнала в грузовик коммунальный трактор.

На месте происшествия сейчас работает полиция и оперативно-следственная группа. На трассе образовалась проба. Уборка снега, соответственно, была остановлена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки, 6 января, на дорогах Украины погибли четыре человека. В результате аварий также были травмированы 67 человек. Такие данные обнародовала на своей страничке Facebook пресс-служба Национальной полиции Украины.