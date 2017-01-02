19:31 02.01.2017 | Происшествия | Новости
100157093:mysnichenko

В Бразилии в тюрьме устроили бунт: 60 убитых

По итогам бунта в тюрьме могут быть выявлены новые жертвы.

В Бразилии в тюрьме устроили бунт: 60 убитых

В бразильском городе Манаус возник тюремный бунт, в ходе которого по меньшей мере 60 человек погибли. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на службу безопасности штата Амазонас. Как минимум 60 человек убиты в ходе тюремного бунта в городе Манаус, в джунглях Амазонки.

Так, глава службы безопасности Серхио Фонт заявил, что могут быть также обнаружены новые жертвы, когда будет получено четкое представление о масштабах противостояния между тюремными группировками. Известно, что беспорядки в тюрьме начались первого января из-за драки враждующих друг с другом группировок.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Петр Порошенко позволил заключенным пользоваться интернетом.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив