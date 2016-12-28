13:05 28.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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ДТП в Днепропетровской области: пострадали 7 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия в Кривом Рогу (Днепропетровская область) столкнулись легковушка и микроавтобус, травмированы семь человек.

ДТП в Днепропетровской области: пострадали 7 человек

Об этом сообщает отдел управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

"60-летний водитель автомобиля Skoda Octavia Tour не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes -Benz Sprinter, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

После столкновения водитель Skoda и 6 пассажиров Mercedes-Benz были травмированы.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Харькове произошло двойное ДТП, погиб восьмимесячный ребенок. 


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