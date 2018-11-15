12:58 15.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Экспорт черных металлов составил более восьми миллиардов долларов

Украина в январе-октябре 2018 года экспортировала черных металлов  на 8,484 млрд. долларов. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.

 

Экспорт черных металлов составил более восьми миллиардов долларов

Соответствующая информация была опубликована на сайте ГФС.

Среди позиций экспортной товарной группы наибольшие денежные поступления традиционно обеспечили экспорт плоского проката, полуфабрикатов и прутков из углеродистой стали.

Стоит отметить, что Украина в январе-октябре импортировала черных металлов на 1,147 миллиард долларов.

Помимо этого, Украина в январе-октябре 2018 года экспортировала изделий из черных металлов на 933,3 миллиона долларов, а импортировала — на 797,935 млн миллиона долларов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в среду, 14 ноября, в морской торговый порт "Южный" прибыл балкер с африканским углем для украинских ТЭЦ. 


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