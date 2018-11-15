Экспорт черных металлов составил более восьми миллиардов долларов

Соответствующая информация была опубликована на сайте ГФС.

Среди позиций экспортной товарной группы наибольшие денежные поступления традиционно обеспечили экспорт плоского проката, полуфабрикатов и прутков из углеродистой стали.

Стоит отметить, что Украина в январе-октябре импортировала черных металлов на 1,147 миллиард долларов.

Помимо этого, Украина в январе-октябре 2018 года экспортировала изделий из черных металлов на 933,3 миллиона долларов, а импортировала — на 797,935 млн миллиона долларов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в среду, 14 ноября, в морской торговый порт "Южный" прибыл балкер с африканским углем для украинских ТЭЦ.