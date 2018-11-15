В Украину из Африки прибыло 50,5 тысяч тонн угля

Судно "ZOE S" привезло 20,5 тысяч тонн угля, который распределится между Черниговской и Дарницкой теплоэлектроцентралями. Разгрузка содержимого корабля была начата в 17:30.

Отмечается, что такие поставки очень важны, в связи с проблемами, возникшими во многих городах Украины со стартом отопительного сезона.

В пресс-службе добавили, что ожидается еще одно судно, которое привезет из Роттердама 76 тысяч тонн энергетического топлива. Прибытие балкера "Stella Dora" запланировано на 21 ноября. Содержимое поставки отдадут Криворожской теплоэлектростанции.

В течение 10 месяцев 2018 года порт "Южный" принял 1,8 млн тонн импортного угля, среди которого 379,1 тысяча тонн энергетического.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в среду, 14 ноября, Кабинет министров Украины на заедании ввел запрет на отключение газа теплоснабжающим предприятиям в зимний период. Принятое правительством решение позволит организовать бесперебойную поставку газа ТЭЦ в период отопительного сезона.