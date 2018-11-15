11:35 15.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100208007:test

В Украину из Африки прибыло 50,5 тысяч тонн угля

В среду, 14 ноября, в морской торговый порт "Южный" прибыл балкер с африканским углем для украинских ТЭЦ. Об этом сообщила пресс-служба порта.

В Украину из Африки прибыло 50,5 тысяч тонн угля

Судно "ZOE S" привезло 20,5 тысяч тонн угля, который распределится между Черниговской и Дарницкой теплоэлектроцентралями. Разгрузка содержимого корабля была начата в 17:30.

Отмечается, что такие поставки очень важны, в связи с проблемами, возникшими во многих городах Украины со стартом отопительного сезона.

В пресс-службе добавили, что ожидается еще одно судно, которое привезет из Роттердама 76 тысяч тонн энергетического топлива. Прибытие балкера "Stella Dora" запланировано на 21 ноября. Содержимое поставки отдадут Криворожской теплоэлектростанции.

В течение 10 месяцев 2018 года порт "Южный" принял 1,8 млн тонн импортного угля, среди которого 379,1 тысяча тонн энергетического.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в среду, 14 ноября, Кабинет министров Украины на заедании ввел запрет на отключение газа теплоснабжающим предприятиям в зимний период. Принятое правительством решение позволит организовать бесперебойную поставку газа ТЭЦ в период отопительного сезона.


Поделиться
Читайте также:
 
Актриса "Дизель шоу" вернулась к работе Украинская скрипачка победила на престижном конкурсе Не стало звезды сериала "Дальнобойщики" Еще один израильский министр подал в отставку
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив