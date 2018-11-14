21:15 14.11.2018 | Экономика | Новости
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Россия обжаловала решение лондонского суда по "долгу" Януковича

Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение суда Лондона, который поддержал апелляцию Украины в споре по так называемому "долгу" Януковича на три миллиарда долларов.

Россия обжаловала решение лондонского суда по

Об этом во в среду, 14 ноября, сообщили Министерство финансов Российской Федарции. При этом в ведомстве отметили, что апелляцию подавала компания The Law Debenture Trust Corporation, которая представляет интересы России. Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится не ранее июня 2019 года.

Напомним, Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому "долгу Януковича". Теперь Высокий суд Лондона должен вернуться к рассмотрению долгового спора "в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела".

Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2013 года Украина выпустила еврооблигации на три миллиарда долларов под 5% годовых, которые выкупил российский Минфин. Иск о взыскании задолженности с Украины российский Минфин подал в феврале 2016 года.


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