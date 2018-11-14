Россия обжаловала решение лондонского суда по "долгу" Януковича

Об этом во в среду, 14 ноября, сообщили Министерство финансов Российской Федарции. При этом в ведомстве отметили, что апелляцию подавала компания The Law Debenture Trust Corporation, которая представляет интересы России. Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится не ранее июня 2019 года.

Напомним, Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому "долгу Януковича". Теперь Высокий суд Лондона должен вернуться к рассмотрению долгового спора "в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела".

Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2013 года Украина выпустила еврооблигации на три миллиарда долларов под 5% годовых, которые выкупил российский Минфин. Иск о взыскании задолженности с Украины российский Минфин подал в феврале 2016 года.