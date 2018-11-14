23:27 14.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин утилизирует 3,8 тысяч тонн боеприпасов за 40,3 миллионов гривен

Кабинет Министров Украины в среду, 14 ноября, утвердил дополнительный перечень снятых с вооружения боеприпасов, подлежащих утилизации. Соответствующее решение было принято на заседании.

Кабмин утилизирует 3,8 тысяч тонн боеприпасов за 40,3 миллионов гривен

Таким образом, согласно документу, в Украине будет проведена утилизация около 3,8 тысяч тонн избыточных боеприпасов, которые сняты с вооружения и не имеют перспективы возвращения в боевой состав.

При этом в пояснительной записке к постановления сказано, что на утилизацию боеприпасов необходимо около 40,3 миллионов гривен, а ожидаемые поступления от реализации продуктов утилизации составит около 6,1 миллионов гривен.

В перечне указаны боеприпасы, хранящиеся в Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Черкасской, Киевской и Харьковской областях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Минобороны планирует закупить услуги по утилизации управляемых авиационных ракет за 711 тысяч гривен.


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