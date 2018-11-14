Кабмин утилизирует 3,8 тысяч тонн боеприпасов за 40,3 миллионов гривен

Таким образом, согласно документу, в Украине будет проведена утилизация около 3,8 тысяч тонн избыточных боеприпасов, которые сняты с вооружения и не имеют перспективы возвращения в боевой состав.

При этом в пояснительной записке к постановления сказано, что на утилизацию боеприпасов необходимо около 40,3 миллионов гривен, а ожидаемые поступления от реализации продуктов утилизации составит около 6,1 миллионов гривен.

В перечне указаны боеприпасы, хранящиеся в Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Черкасской, Киевской и Харьковской областях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Минобороны планирует закупить услуги по утилизации управляемых авиационных ракет за 711 тысяч гривен.