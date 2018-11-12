13:07 12.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Президент назвал главное требование к бюджету-2019

Президент Украины Петр Порошенко назвал обеспечение субсидиями главным требованием к бюджету-2019. Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве, который состоялся в понедельник, 12 ноября.

Президент назвал главное требование к бюджету-2019

Об этом глава государства также написал в своем микроблоге в Twitter.

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В ходе заседания президент потребовал от правительства защитить людей, усовершенствовать и расширить программу субсидий, а также увеличить средства на ее выполнение.

По его словам, будут приняты все необходимые меры, чтобы от роста тарифов не пострадал ни один бедный человек, для которого это повышение является критическим. 

Поэтому главное требование – чтобы все, кто реально нуждаются в субсидиях, были обеспечены ими на 100%.

"Если его не учтут при подготовке государственной сметы ко второму чтению, то сделаю то, чего еще никогда не делал - просто не подпишу бюджет!", - заявил Петр Порошенко.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", государственный бюджет Украины за десять месяцев 2018 года выполнен с дефицитом на 4,8 млрд грн.


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