Дефицит госбюджета снизился до 5 млрд гривен

Как отмечается, дефицит общего фонда составил 10,5 млрд грн.

Успешные переговоры с МВФ способствовали выходу Украины на международные рынки капиталов. Таким образом, это позволило увеличить внешние заимствования для финансирования дефицита бюджета по итогам 10 месяцев до 725 млн. долларов.

При этом, за январь-октябрь текущего года доходы госбюджета выросли на 15,4% к аналогичному периоду 2017 года и составили 747,4 млрд грн, или 99,7% бюджетной росписи на этот период.

В свою очередь доходы общего фонда госбюджета за январь-октябрь составили 673,2 млрд грн.

Минфин отмечает, что наиболее значимые для государства расходы (социальные, оборону и безопасность, обслуживание госдолга) были профинансированы в полном объеме. По его данным, всего расходы за январь-октябрь-2018 выросли к январю-октябрю 2018 на 16,3% – до 751,8 млрд грн, в том числе общего фонда - на 15,1%, до 687,8 млрд грн.

Что касается расходов на обслуживание госдолга, то они уменьшились на 8,3%, или на 8,3 млрд грн по сравнению с прошлогодними.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", доходы государственного бюджета Украины в октябре текущего года составили 72,6 миллиардов гривен. Это на 1,2 миллиардов гривен или 1,8% выше планового показателя.