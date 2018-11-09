"Киевтеплоэнерго" обнародовало тарифы на отопление за октябрь

Согласно полученным недавно данным, централизованое отопление для жильцов домов со счетчикам будет стоить 1354,78 гривен за 1 Гкал с ПДВ.

В свою очередь для жителей без счетчиков стоимость за обогрев будет прежде всего зависеть от площади отапливаемого помещения. В частности, 31,52 гривен за один квадратный метр в месяц.

Добавим, что эти тарифы утверждены распоряжением КГГА "Об установлении тарифов на тепловую энергию, производство тепловой энергии, транспортировка тепловой энергии, поставки тепловой энергии, услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды КГГА Киевтеплоэнерго.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинцы, которые получают субсидию, будут платить столько же, как и в прошлом году. Ее выплата зависит от двух факторов - размера тарифа и от доходов граждан.